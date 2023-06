Montadoras disponibilizam mais modelos em programa de carro mais barato do governo após nova liberação de crédito

Com concessão adicional de R$ 20 milhões, setor automotivo incluiu mais 33 versões e um modelo na iniciativa do Estado; total chega a 266 opções de 31 automóveis

Marcelo Camargo/Agência Brasil Modelos Renault Kwid 1.0 e três versões do Fiat Mobi 1.0 Like Flex 4-P receberam o desconto máximo no programa



As montadoras participantes do programa do governo para carros mais baratos ampliaram a oferta de veículos com descontos. Estão contempladas na iniciativa a 266 versões automotivas de 31 modelos. Anteriormente, eram 233 versões de 32 modelos. Estarão no programa as marcas Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot. As informações foram divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio de Serviços (MDIC) nesta sexta-feira, 16. A lista completa dos modelos e versões incluídos, com as respectivas faixas de desconto, pode ser conferida aqui. Como no primeiro momento, Apenas dois modelos se classificaram para o desconto máximo de R$ 8 mil: o Renault Kwid 1.0 e três versões do Fiat Mobi 1.0 Like Flex 4-P.

Segundo o ministério, foram autorizados 170 milhões em créditos tributários, sendo R$ 3o milhões cada para FCA Fiat Chrysler e Volks; R$ 20 milhões cada para GM, Peugeot Citroen, Hyundai e Renault; e R$ 10 milhões cada para Honda, Nissan e Toyota. O total equivale a 34% do crédito disponível para esta modalidade (R$ 500 milhões). Em relação ao primeiro balanço do programa, houve aumento de R$ 20 milhões. Eles ainda poderão solicitar créditos adicionais, quando utilizarem os montantes ofertados. O MDIC também informou que o crédito para renovação da frota de caminhões teve adesão de 10 montadoras, com volume total de R$ 100 milhões. A quantia representa 14% do teto para o veículo.

O anúncio de medidas para baratear o custo de automotores, incluindo carros populares, automóveis de carga e ecológicos, foi realizado no começo do mês. O projeto prevê R$ 1,5 bilhão em crédito para reduzir os valores dos veículos, sendo R$ 500 milhões para carros populares, R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para vans e ônibus. O desconto mínimo para veículos até R$ 120 mil será de 1,6% e o máximo será de 11,6%. A redução será para valores em dinheiro, com a dedução mínima de R$ 2 mil e máxima de R$ 8 mil. O menor crédito para caminhão ou ônibus será R$ 33,6 mil e o máximo será de R$ 99,4 mil. Contudo, para receber a dedução, é preciso apresentar um ônibus ou caminhão licenciado com mais de 20 anos de uso que tenha sido encaminhado para reciclagem. Os valores serão abatidos no momento da compra junto à concessionária.