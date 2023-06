Montadoras utilizam 80% do crédito disponibilizado no programa do governo para carros mais baratos

Ministério do Desenvolvimento divulgou que o volume de crédito tributário concedido subiu para R$ 400 milhões na modalidade voltada para veículos pessoais

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ainda estão disponíveis R$ 100 milhões para baratear o custo de veículos pessoais



Nesta quarta-feira, 21, o governo liberou mais recursos para montadoras no programa de incentivo ao setor automobilístico. O volume de crédito tributário concedido subiu para R$ 400 milhões na modalidade voltada para carros. A quantia corresponde a 80% do total de R$ 500 milhões destinado aos veículos pessoais. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Na segunda-feira, a pasta havia divulgado que haviam sido utilizados 64% dos créditos. Além disso, o MDIC anunciou que irá prorrogar o programa por mais 15 dias. O anúncio de medidas para baratear o custo de automotores, incluindo carros populares, automóveis de carga e ecológicos, foi realizado no começo do mês. O projeto prevê R$ 1,5 bilhão em crédito para reduzir os valores dos veículos, sendo R$ 500 milhões para carros populares, R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para vans e ônibus. O desconto mínimo para veículos até R$ 120 mil será de 1,6% e o máximo, de 11,6%. A redução será para valores em dinheiro, com a dedução mínima de R$ 2 mil e máxima de R$ 8 mil. O menor crédito para caminhão ou ônibus será de R$ 33,6 mil e o máximo será de R$ 99,4 mil. Contudo, para receber a dedução, é preciso apresentar um ônibus ou caminhão licenciado com mais de 20 anos de uso que tenha sido encaminhado para reciclagem. Os valores serão abatidos no momento da compra junto à concessionária.