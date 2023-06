Governo prorroga programa para baratear carros populares em 15 dias

Medida válida para automóveis zero quilômetro é exclusivo para pessoas físicas; desconto para caminhões e ônibus, a pessoas jurídicas, estará autorizada a partir da próxima quarta

WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO Medida beneficiará produção de automóveis vendidos a pessoas físicas



O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio de Serviços (MDIC) anunciou nesta terça-feira, 20, que irá prorrogar por mais 15 dias o programa que visa baratear carros populares zero quilômetros a pessoas físicas. Lançado no último dia 5 de junho, a portaria foi assinada pelo presidente em em exercício, Geraldo Alckmin (PSB) – já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontra-se na Europa -, e a expectativa é que seja publicada ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União. Até o momento, foram utilizados R$ 320 milhões em créditos tributários para a venda de automóveis com desconto, o que equivale a 64% da quantia total de recursos disponibilizados para o programa. “O programa apoia a indústria automobilística ao mesmo tempo que facilita o acesso ao carro novo e alimenta o comércio de carros usados”, declarou Alckmin a respeito da ação que pretende renovar a frota de carros.

A ação capitaneada pelo Ministério do Desenvolvimento e o Ministério da Fazenda tem como objetivo atenuar a crise do setor que corresponde a 20% do Produto Interno Bruto (PIB) da indústria, que encontra-se com 50% de sua capacidade instalada ociosa. De acordo com a pasta ministerial comandada por Geraldo Alckmin, o programa terá fim assim que o montante de R$ 1,5 bilhão disponibilizado para desconto se encerrar. Os descontos patrocinados pelo governo federal se iniciam em R$ 2 mil e vão a R$ 8 mil para aqueles veículos cujo preço final alcance até os R$ 120 mil. No caso dos caminhões e ônibus, os descontos vão de R$ 33,6 mil a R$ 99,4 mil. No total, são R$ 500 milhões disponibilizados para descontos a carros, R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para ônibus. O desconto para caminhões e ônibus, a pessoas jurídicas, estará autorizada a partir da próxima quarta, 21.