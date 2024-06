Moradores de municípios afetados por enchentes no RS já podem solicitar o saque do FGTS

Valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta do fundo de garantia, limitado ao saldo disponível

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Moradores afetados pelas enchetes no Rio Grande do Sul podem solicitar Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na modalidade calamidade



Os moradores de 38 municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes de abril e maio já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na modalidade calamidade, sem custo. A lista dos novos municípios habilitados e os prazos para solicitação do saque estão disponíveis no site da Caixa Econômica Federal. A liberação do saldo decorrente das enchentes pode ser feita através do aplicativo FGTS, disponível para smartphones nos sistemas Android e iOS, sem a necessidade de comparecer a uma agência bancária ou intermediários. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta do fundo de garantia, limitado ao saldo disponível. Os trabalhadores residentes em 411 cidades gaúchas já estão autorizados a solicitar o saque-calamidade pelo aplicativo FGTS. Todas as cidades afetadas por desastres naturais têm até 50 mil habitantes e foram indicadas pelas secretarias de Defesa Civil dos municípios. A liberação do saque é autorizada após o reconhecimento do estado de calamidade pública ou situação de emergência pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

A habilitação dos 38 municípios foi autorizada pela Portaria nº 1.802, que reconheceu 95 municípios em estado de calamidade e 323 em situação de emergência. O saque pode ser solicitado até 90 dias após a publicação da portaria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconhecendo a situação. Qualquer cidadão com saldo na conta do FGTS pode fazer o saque, mesmo que já tenha feito nos últimos 12 meses pelo mesmo motivo. Para ter acesso ao recurso, é necessário ter saldo na conta do FGTS e seguir os passos no aplicativo FGTS, como selecionar a opção Calamidade Pública, escolher a forma de receber o FGTS e anexar os documentos necessários. Após a análise e aprovação pela Caixa Econômica, o valor será creditado na conta do trabalhador solicitante, que deve acompanhar o processo. Os documentos necessários incluem identidade, comprovante de residência e certidão de casamento ou escritura pública de união estável, se aplicável.

