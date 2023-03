Motoristas poderão solicitar desconto de até 40% em multas de trânsito no Estado de São Paulo

Governo Estadual anunciou a adesão ao Sistema Nacional de Notificação Eletrônica, que permite redução no valor de infrações registradas por agentes do Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP)

Giovani Oliveira/Flickr/Prefeitura de Boa Vista Motoristas de todo o Brasil conseguiram desconto equivalente a R$ 292 milhões no pagamento de multas desde 2021



Motoristas do de São Paulo poderão ter até 40% no pagamento de multas de trânsito. Nesta quarta-feira, 15, o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, irá anunciar a adesão ao Sistema Nacional de Notificação Eletrônica (SNE). Inicialmente, a redução no valor será válida apenas por infrações registradas por agentes do Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), sem contemplar multas emitidas por fiscais da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e por policiais do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). O desconto só é válido para motoristas que reconhecerem a infração e não apresentarem recursos. Para conseguir a redução do valor, é preciso acessar o SNE por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou no Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). No momento do cadastro é necessário informar número do CPF, e-mail, número da CNH, código do Renavam e placa do veículo. A plataforma oferece todas as informações sobre a infração e também permite a indicação de outro condutor responsável pela infração. Depois, é só solicitar a redução do valor por meio do portal. Segundo dados do SNE, desde 2021, houve um desconto total de R$ 292 milhões no pagamento de multas.