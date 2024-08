Não é fundo: entenda como brasileiros podem receber em dólar com apenas um clique 

Estratégia foi desenvolvida pelo especialista em investimentos João Homem já rendeu 1.722% do CDI em 11 anos

jcomp/Freepik Investir em ativos internacionais desponta como uma excelente opção para quem deseja diversificar a carteira



O mercado financeiro não tem dado trégua aos investidores. Instabilidades econômicas e financeiras têm forçado muitas pessoas a repensarem seus planos. Além disso, as frequentes altas do dólar têm desvalorizado ainda mais o real, levando muitos brasileiros a buscarem alternativas para proteger e fortalecer suas carteiras de investimento. Diante desse cenário de instabilidade, investir em ativos internacionais desponta como uma excelente opção para quem deseja diversificar a carteira e proteger seus recursos em moedas mais fortes. Entretanto, ao tentar acessar o mercado externo, muitos investidores acabam optando por produtos tradicionais — como os fundos de investimento.

Acontece que nem sempre esses produtos oferecem o melhor retorno ou a flexibilidade desejada. Esses fundos, muitas vezes, têm taxas elevadas e prazos de resgate longos, que limitam o potencial de ganhos e a agilidade nas decisões financeiras. A boa notícia é que existem maneiras eficientes e com maior potencial lucrativo de se expor ao mercado internacional, e essa informação vem de um especialista reconhecido no setor. Com mais de 10 anos de experiência no mercado, João Homem desenvolveu uma estratégia inovadora que já rendeu impressionantes 1.722% do CDI em 11 anos.

Agora, em parceria com a Empiricus, principal casa de análise independente do Brasil, João quer compartilhar seus conhecimentos e ajudar milhares de brasileiros a poder lucrar com ativos internacionais. E o melhor de tudo? Você não precisa ser um expert em finanças para poder se beneficiar dessa estratégia.

‘Se todo o seu dinheiro está em real, você está ficando cada vez mais pobre’: entenda a importância de investir em ativos internacionais

Não é surpresa para ninguém que a economia brasileira tem apresentado desafios significativos nos últimos anos, especialmente com a desvalorização do real frente ao dólar. Essa desvalorização não só diminui o poder de compra dos brasileiros, como pode impactar diretamente a sua carteira de investimentos – especialmente se ela estiver focada no mercado local. Ter ativos internacionais na carteira se torna, portanto, uma estratégia essencial para proteger e poder aumentar o patrimônio.

No entanto, quando o assunto é investimento no exterior, muitos brasileiros ainda acabam optando por opções tradicionais, como os fundos de investimento. Esses ativos, porém, não são a melhor escolha para quem busca maximizar os ganhos. Isso porque os fundos de investimento oferecidos pelos ‘bancões’ frequentemente não conseguem capturar as melhores oportunidades no mercado internacional. Além disso, muitos desses fundos não costumam render sequer 150% do CDI, o que limita o potencial de valorização do capital investido.

Além, é claro, dos longos prazos de resgate que muitos fundos apresentam. Enquanto isso, verdadeiras ‘joias escondidas’ no mercado internacional passam despercebidas por muitos investidores brasileiros. E quem banca isso é alguém que conhece do mercado.

‘É imperativo buscar fortuna em dólar, não tem porque o seu dinheiro ficar aqui’

Com uma vasta experiência no mercado financeiro, João Homem é trader há mais de 10 anos. E uma das suas principais estratégias para realmente prosperar é investir em moeda forte. “Nossa política é caótica. Nossa Bolsa nunca engrena. Nossa moeda é fraca e não para de se desvalorizar. Não tem porque o seu dinheiro ficar aqui. É imperativo buscar fortuna EM DÓLAR”, ressalta o trader.

Essa perspectiva ressalta a importância de se expor a mercados internacionais de maneira mais eficaz e potencialmente lucrativa, indo além das soluções convencionais oferecidas pelos fundos de investimento. O problema, segundo João, é que ninguém mostra o caminho certo de como e onde investir lá fora. Afinal, o mercado americano tem cerca de 6 mil empresas listadas na bolsa. Ou seja, é 15 vezes maior do que no Brasil. É normal ficar perdido, sem saber onde investir.

Nomad Money: conheça a solução revolucionária de João Homem

Em um cenário econômico volátil como o atual, contar com uma estratégia sólida e eficaz para investir no exterior pode fazer toda a diferença. É aqui que a abordagem inovadora de João Homem se destaca, oferecendo uma oportunidade que supera as limitações dos produtos tradicionais. O Nomad Money foi desenvolvido com o objetivo de transformar a maneira como os brasileiros podem investir em ativos internacionais. Para você ter uma ideia de como ele funciona, basta olhar para os números: nos últimos 11 anos, a estratégia de João tem rendido, em média, 37,7% ao ano, resultando em um impressionante retorno acumulado de +2.876% no período.

Lembre-se que ganhos passados não são garantia de lucros futuros. Mas veja só: um dos principais diferenciais do Nomad Money é sua liquidez diária, que permite ao investidor ter acesso imediato ao seu dinheiro a qualquer momento. Essa flexibilidade é essencial para quem deseja manter o controle sobre seus investimentos e aproveitar oportunidades no mercado internacional sem as limitações de resgates demorados.

‘Você aperta um botão e deixa o resto comigo’: ferramenta replica as operações feitas por João Homem

A melhor parte da estratégia desenvolvida por João é que você não precisa ser um especialista em mercado financeiro para utilizá-la. Isso porque a ferramenta ‘replica’ as operações feitas pelo especialista, oferecendo um acesso fácil e direto aos seus movimentos no mercado. Ou seja, quando João decide comprar um ativo, a ferramenta faz a compra para você. Da mesma forma, quando ele opta por vender, seus investimentos também são liquidados simultaneamente.

O Nomad Money funciona como seu operador profissional de ativos, ajudando você a buscar lucros em moedas fortes com o mínimo de esforço. Assim, você investe em dólares e se blinda contra as constantes desvalorizações do real — com apenas um clique. Essa abordagem simplificada e eficaz oferece uma maneira prática de acessar o mercado internacional, garantindo que seus investimentos estejam alinhados com as estratégias de um profissional experiente.

