Nascidos em julho podem sacar abono salarial a partir desta quinta, saiba como

Caixa Econômica Federal antecipou pagamento de valores para atenuar impactos da pandemia de coronavírus; confira calendário

Brasília, DF, Brasil: Caixa Econômica Federal. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



Trabalhadores nascidos em julho podem sacar o abono salarial a partir desta quinta-feira, 16, pela Caixa Econômica Federal. Aqueles que não são titulares de contas individuais da Caixa e não receberam o pagamento até 30 de junho podem sacar o valor com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, nos Correspondentes CAIXA Aqui e agências.

O abono salarial varia entre 88 e 1.045 reais, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2019. O valor costumava ser disponibilizado aos trabalhadores a partir do final de julho, mas como uma medida de atenuar os impactos econômicos da pandemia de coronavírus, foi antecipado a metade do mês. Ao todo, 6 milhões de trabalhadores tem acesso ao abono, que soma um total de R$ 4,6 bilhões de reais.

O calendário para sacar o abono salarial se estende até março de 2021, quando serão contemplados os nascidos em junho. O valor será liberado aos trabalhadores por volta do meio em que fazem aniversário, por exemplo: aqueles nascidos em agosto terão acesso ao dinheiro no dia 18 de agosto de 2020; aos de setembro, em 15 de setembro, e assim por diante.