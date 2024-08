Carla Folloni comemora faturamento e pioneirismo no segmento plus

Estilista da rede Maison Spa propaga felicidade em forma de roupas casuais e moda festa

Divulgação/ Marco Máximo Carla Folloni é estilista da loja especializada em público plus size, que recebe famosas e anônimas em três unidades na capital paulistana



Por já ter passado pelo problema de exibir um manequim mais avantajado quando adolescente, Carla Folloni transformou a frustração em ideia que rende um belo faturamento há 16 anos. A estilista da Maison Spa, loja especializada em público plus size recebe famosas e anônimas em três unidades na capital paulistana. Ao vestir personalidades como Leda Nagle, Alcione, dentre outras, a marca aposta em coleções que vão do casual à moda festa, um dos principais nichos do negócio, com estilo, exclusividade e ousadia.

“Posso afirmar que a maior dificuldade do meu público se refere a eventos mais formais, já que nem toda loja está preparada para verdadeiramente produzir bem as chamadas mulheres mais curvilíneas. Aliás, há pouquíssimas opções no mercado e para nós, atender bem a chamada mulher real é propósito de vida e não só, de business, digamos assim”, declara Folloni.

A boa fase da grife se espelha no astral do novo catálogo, que traz como estrela convidada ninguém menos que Solange Couto. A atriz, que retorna às novelas da Globo, aprovou pessoalmente os looks. “Eu já usava a marca antes, adoro as roupas, a qualidade, a modelagem. Tem quase dois anos que fui apresentada à Maison Spa e criamos um vínculo. A Carla é sempre atenciosa e querida. Da última vez que fui fazer capas de revistas, escolhi uns looks e o resultado foi tão positivo que ela conversou com meu agente e fechamos o trabalho. Quero influenciar mulheres maduras”, comenta a artista.

Sobre a escolha da protagonista da campanha, a estilista é enfática: “A Solange é uma profissional completa, uma pessoa de luz que contagia a todos com sua simpatia e educação. Eu a escolhi por ser uma camaleoa. Transforma-se a cada look. Deixa a narrativa da coleção mais fácil e elegante, ou seja, tem tudo a ver com a gente”, fala Carla.

Em uma entrevista exclusiva ao Portal Jovem Pan, a estilista falou sobre a realidade e os desafios de comandar uma coleção com numeração que se adequa ao corpo da mulher brasileira: vai do 46 ao 58.

Qual desafio de fazer moda festa para o corpo da brasileira?

Todo mundo quer ficar belo para a festa, não é mesmo? Porém são poucas as pessoas que sabem trabalhar o chamado “efeito Cinderela”. No Brasil é preciso valorizar belos corpos e com o vestido certo é possível fazer essa mágica.

Faltam opções de moda festa para as plus size no mercado em geral. Como você vê esse nicho?

Não concordo que faltem opções, de maneira alguma! Hoje o mercado é cheio de opções, porém o que falta é estilo. É preciso saber trabalhar o bom gosto e bem estar nessa hora tão importante

Há quantos anos você confecciona opções para corpos curvilíneos?

São 16 anos dedicados à minha marca Maison SPA, e alguns mais no mercado de moda. Posso dizer que há 20 anos lido com roupas para ocasiões especiais. Se eu fosse resumir em uma frase seria: muito amor e trabalho envolvidos com a equipe.

É possível ser sensual e estar elegante ao mesmo tempo?

A mulher pode ser sensual e elegante ao mesmo tempo desde que saiba ler o próprio corpo. O jogo de esconde e mostra tem que ser usado a seu favor. É mais ou menos assim: onde existe mais volume, disfarçamos e onde temos menos conteúdo, mostramos. É claro, sempre numa medida aceitável dentro da ocasião. Cada ocasião irá ditar o que é permitido na reta social e o que não será de bom tom.

Que tipo de vestido uma gordinha nunca pode usar?

Uma gordinha ou uma magrinha tem que ter bom senso. Isso deve imperar independente da balança. É preciso praticar o bom senso dentro da ocasião e a regra válida é essa. Por exemplo: um jantar com a família do noivo? O ideal é ser mais conservadora usando um vestido tubinho que pode sim ser a sensação da noite. Para a despedida de solteiro? Podemos apostar em um modelo mais leve e evasê curto, sem grandes exageros.

Pode brilho? Pode drapeado? Pode transparente? Como saber a medida?

Transparências só para causas de entretenimento: desfiles, shows, baladas e para sensualizar a dois. De resto, tudo pode, na medida certa e desde que você se sinta bem.

Quais os erros mais comuns que mulheres Plus cometem ao escolher um look para festa?

A demasia, a extravagância, ou seja, tudo em excesso. Na dúvida, peça ajuda a uma pessoa experiente no assunto, de preferência, um profissional.