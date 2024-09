H&M abrirá primeiras lojas no Brasil em 2025

Empresa sueca de moda pretende se estabelecer em todos os Estados do país até 2027, com previsão de inaugurar até nove unidades por ano

M. Rennim/Unsplash H&M é a segunda maior varejista de fast fashion do mundo, ficando atrás apenas da espanhola Zara



A renomada rede varejista H&M confirmou que abrirá suas primeiras lojas no Brasil no segundo semestre de 2025. Com planos ambiciosos para o mercado brasileiro, a empresa sueca de moda pretende estabelecer lojas em todos os Estados do país em até três anos, ou até antes disso, dependendo do avanço das operações. A previsão é de inaugurar até nove unidades por ano. A estratégia da H&M inclui a oferta de produtos a preços acessíveis, conforme afirmou Maria Fernanda de Luca, diretora financeira da empresa no Brasil. Além de produtos importados, a rede também venderá itens produzidos nacionalmente, após uma mudança de estratégia definida pelo comando global da empresa. A H&M é a segunda maior varejista de fast fashion do mundo, ficando atrás apenas da espanhola Zara. O modelo de fast fashion consiste em desenhar, fabricar e vender grandes quantidades de roupas, geralmente com materiais de baixo custo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante um evento, a executiva financeira mencionou que a empresa teve que explicar aos controladores na Suécia sobre as complexidades do mercado brasileiro, incluindo regulações e burocracias. Segundo ela, essas questões geram “certa vergonha” ao tratar do assunto, pois o processo para obter certificações e liberações é demorado e surpreendeu os controladores estrangeiros, que não compreendiam totalmente essas dificuldades.

*Com informações de Bruno Meyer

*Reportagem produzida com auxílio de IA