Lamborghini lança hipercarro de R$ 22 milhões

Batizado de ‘Fenomeno’, o modelo terá uma produção estritamente limitada a apenas 30 unidades; veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 2,4 segundos e ultrapassa a velocidade máxima de 350 km/h

Divulgação/Lamborghini Stephan Winkelmann, CEO da Lamborghini, afirmou que o lançamento celebra os 20 anos da divisão de modelos exclusivos da empresa



A lendária fabricante de automóveis de luxo, Lamborghini, revelou seu mais novo e exclusivo hipercarro, batizado de “Fenomeno” (sem acento por ser a grafia do idioma italiano). Com um preço impressionante de R$ 22 milhões, o modelo terá uma produção estritamente limitada a apenas 30 unidades para todo o mundo, consolidando seu status como um item de colecionador instantâneo. O “Fenomeno” não apenas impressiona pelo preço, mas também pelo desempenho extraordinário, tornando-se o Lamborghini mais potente e rápido já vendido. O veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 2,4 segundos e ultrapassa a velocidade máxima de 350 km/h. Essa performance é garantida por um motor que entrega impressionantes 1.080 cavalos de potência.

Das 30 unidades produzidas, 29 serão destinadas a clientes selecionados, enquanto um exemplar único será reservado para exibição permanente no museu da marca. Stephan Winkelmann, CEO da Lamborghini, afirmou que o lançamento celebra os 20 anos da divisão de modelos exclusivos da empresa, responsável por criações icônicas como a Sesto Elemento. “É um carro extraordinário em termos de desempenho, estilo e representação iconoclasta da Lamborghini, criado para celebrar o valor e as conquistas da marca”, declarou Winkelmann.

Além da potência avassaladora, o “Fenomeno” incorpora tecnologia híbrida, com uma autonomia elétrica de até 19 quilômetros. O design agressivo é marcado por uma carroceria inteiramente em fibra de carbono, gigantescas entradas de ar e um conjunto de quatro escapamentos centrais na traseira.

