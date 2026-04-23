Marketing sem empatia compromete resultado e enfraquece marcas na era da IA

O uso intensivo de tecnologia amplia resultados de curto prazo, mas fragiliza a construção de valor

O avanço da inteligência artificial trouxe eficiência e escala para o marketing, mas também recolocou uma decisão no centro da atividade: até onde automatizar sem comprometer a qualidade das escolhas.

Nunca foi tão simples produzir conteúdo, testar abordagens e distribuir mensagens em larga escala. Na prática, isso já se reflete no dia a dia das empresas: campanhas mais frequentes, maior presença digital e ciclos de decisão mais curtos. Ao mesmo tempo, cresce a dificuldade de manter consistência, relevância e diferenciação em meio a um volume cada vez maior de comunicação.

O ponto crucial está no uso da tecnologia. Ao delegar para sistemas automatizados decisões que exigem interpretação de contexto, muitas empresas começam a transferir o próprio critério de marketing para ferramentas que operam por padrão, histórico e probabilidade.

Essa substituição não é neutra. Trata-se de um risco institucional. Quando o processo decisório se apoia exclusivamente em métricas de curto prazo, a comunicação tende a perder coerência ao longo do tempo. Campanhas passam a seguir lógicas diferentes entre si, mensagens deixam de conversar entre canais e a marca começa a emitir sinais contraditórios para o público.

Na prática, isso já é percebido em operações com alto volume de mídia e conteúdo. Uma mesma empresa pode adotar discursos distintos em campanhas simultâneas, sem uma linha clara de posicionamento. O resultado aparece na ponta: presença constante, mas com menor capacidade de influenciar percepção e sustentar uma narrativa consistente.

O impacto não é imediato, mas se acumula. E, quando se torna evidente, costuma exigir mais esforço e investimento para ser revertido. Nesse cenário, a autenticidade deixa de ser um diferencial subjetivo e se consolida como item competitivo. Em mercados com produtos e preços semelhantes, a forma como a marca se posiciona e sustenta esse posicionamento ao longo do tempo passa a ser determinante.

Um exemplo recorrente está na comunicação digital de empresas que operam com alto volume de campanhas. Sem um direcionamento claro, cada ação passa a seguir apenas o critério de performance momentânea. O resultado é uma presença fragmentada, que pode até gerar resposta pontual, mas não constrói reconhecimento consistente.

Consumidores identificam rapidamente esse tipo de abordagem. Quando percebem falta de coerência ou excesso de padronização, tendem a reduzir o nível de atenção. A relação deixa de evoluir, mesmo que a empresa mantenha investimento em mídia e presença constante.

Para Gustavo Teixeira Ignácio, especialista em alavancagem tecnológica de negócios, o desafio está na forma como as empresas estão distribuindo responsabilidades entre pessoas e tecnologia. “A inteligência artificial ampliou a capacidade de execução e análise, mas não substitui a leitura de contexto.

Quando a empresa transfere decisões estratégicas para a automação, ela pode até ganhar velocidade, mas perde capacidade de conexão com o público. E sem conexão, o resultado não se sustenta”, afirma.

A pressão por performance imediata contribui para esse movimento. Indicadores como cliques, leads e conversões são essenciais, mas não substituem a construção de percepção e reputação. Sem esse equilíbrio, a operação tende a se tornar eficiente no curto prazo e frágil no médio.

Esse cenário também redefine o perfil profissional demandado pelo mercado. Não basta dominar ferramentas. É necessário interpretar dados, entender comportamento e tomar decisões com base em contexto.

O profissional mais valorizado deixa de ser o executor de campanhas e passa a ser o responsável por traduzir informação em estratégia. Alguém capaz de integrar tecnologia, posicionamento e resultado sem abrir mão de consistência.

Hoje, um dos principais equívocos na formação é o foco excessivo na operação de plataformas. Cursos e treinamentos priorizam funcionalidades e métricas, mas dedicam pouco espaço ao desenvolvimento de repertório, leitura de mercado e construção de pensamento estratégico.

Isso cria um descompasso. Empresas ganham operadores eficientes, mas carecem de profissionais capazes de sustentar decisões ao longo do tempo. Em um ambiente cada vez mais automatizado, essa capacidade se torna diferencial competitivo. “Importante lembrar que a inteligência artificial não elimina o papel humano no marketing. Ao contrário, torna mais evidente onde ele é indispensável”, conclui Ignácio.