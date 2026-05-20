Por que o consumidor filtra quase tudo

Excesso de informação, algoritmos e fadiga digital mudam a forma como marcas disputam espaço nas redes

O consumidor nunca recebeu tantas mensagens, anúncios, vídeos, notificações e estímulos comerciais. Ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil conquistar alguns segundos de sua atenção. Em um ambiente digital dominado por excesso de conteúdo, feeds personalizados e disputa permanente por visibilidade, as marcas enfrentam um novo desafio: falar com um público que aprendeu a ignorar quase tudo.

Durante anos, o mercado tratou a chamada banner blindness, ou cegueira aos banners, como um comportamento típico da internet. O usuário simplesmente deixava de perceber formatos repetitivos de publicidade online. Agora, essa lógica se ampliou.

O consumidor não ignora apenas anúncios tradicionais. Ele também filtra conteúdos, promessas e abordagens comerciais que parecem previsíveis, artificiais ou excessivamente promocionais.

Segundo o relatório Digital 2026: Brazil, da DataReportal, os anúncios no YouTube alcançavam, no fim de 2025, o equivalente a 70,4% da população brasileira e 81,1% da base total de usuários de internet no país. O dado reforça a força das plataformas digitais, mas também ajuda a explicar a saturação. Quando muitas marcas disputam o mesmo espaço, a atenção se torna um ativo cada vez mais caro e escasso.

Para Thiago Weirich Barreiros Silva, especialista em Marketing de Performance e Inteligência Artificial e fundador da W4Digital, o problema não está apenas no volume de informação, mas na repetição de formatos, mensagens e estratégias. “O consumidor desenvolveu uma espécie de defesa cognitiva. Ele reconhece rapidamente aquilo que parece propaganda, promessa exagerada ou conteúdo feito apenas para capturar clique. Quando isso acontece, a filtragem é quase instantânea”, afirma.

Os algoritmos também mudaram a relação entre marcas e consumidores. Os feeds deixaram de ser vitrines abertas e passaram a funcionar como ambientes personalizados, moldados por histórico de navegação, interesses, tempo de permanência e comportamento de consumo. Na prática, isso cria bolhas de atenção mais fechadas e torna mais difícil a entrada de mensagens que não dialogam com o repertório específico de cada público.

Para as empresas, essa mudança altera a lógica da comunicação. Não basta ampliar investimento em mídia paga, impulsionar publicações ou aumentar a frequência de exposição. Em muitos casos, repetir demais a mesma mensagem pode gerar rejeição, cansaço e perda de relevância. “Performance não é apenas apertar botão de campanha. Performance exige leitura de comportamento. A tecnologia ajuda a segmentar, mas quem define a qualidade da mensagem ainda é a estratégia”, diz Thiago.

Nesse contexto, conteúdos mais simples, espontâneos e menos produzidos ganharam espaço. O chamado lo-fi content, com estética mais natural, linguagem direta e aparência menos publicitária, passou a funcionar como uma ruptura de padrão. Em meio a vídeos muito editados, peças institucionais polidas e criativos parecidos entre si, materiais com cara de bastidor ou conversa real conseguem atravessar melhor a barreira da desconfiança.

A tendência acompanha o fortalecimento dos vídeos curtos e das comunidades digitais. Relatório da HubSpot sobre redes sociais em 2025 aponta que formatos rápidos seguem entre os mais relevantes para engajamento em plataformas como YouTube, TikTok e Instagram. Mas a força não está apenas na duração. Está na capacidade de entregar uma mensagem clara, reconhecível e adaptada ao comportamento atual de consumo.

Outro ponto decisivo é o crescimento das tribos digitais. O consumidor confia cada vez mais em comunidades, influenciadores de nicho, criadores independentes e recomendações percebidas como autênticas. Isso reduz a eficácia de campanhas genéricas e obriga as marcas a compreenderem códigos culturais específicos. O que funciona para um público pode ser ignorado por outro.

Para Thiago, a inteligência artificial deve aprofundar esse movimento. Ferramentas de automação, análise preditiva e personalização permitem campanhas mais precisas, mas também elevam o risco de padronização. “A IA pode ajudar muito na leitura de dados, na criação de variações e na identificação de oportunidades. Mas, se todo mundo usar a mesma lógica, a comunicação fica igual. A diferenciação virá da combinação entre dados, criatividade e entendimento real do consumidor”, avalia.

Em mercados de alto valor, nos quais a decisão de compra depende de confiança, o desafio é ainda maior. O consumidor pesquisa, compara, observa reputação e avalia consistência. Por isso, a disputa não é apenas por clique. É por lembrança, credibilidade e presença qualificada ao longo da jornada.

“O maior erro é achar que atenção se compra integralmente com mídia. Mídia compra alcance. Atenção depende de mensagem, contexto, timing e percepção de valor. Quando a marca entende isso, ela deixa de interromper o consumidor e passa a entrar na conversa certa”, afirma Thiago.

No novo jogo da atenção, aparecer não basta. As marcas que insistirem em falar da mesma forma para todos tendem a perder espaço. Já aquelas capazes de combinar dados, tecnologia, autenticidade e leitura cultural terão mais chance de atravessar a barreira da indiferença.