Niu vai lançar em breve o curso Touro de Ouro 2 sobre indicadores financeiros, com Pablo Spyer

Após o sucesso da ação inédita no Brasil, o segundo lançamento será mais avançado e sofisticado, ideal para quem deseja ter em mãos os dados analisados por grandes especialistas

Divulgação/Niu Cursos O consagrado economista Pablo Spýer lança seu segundo curso na Niu



A Niu Cursos e o premiado economista Pablo Spyer estão prestes a lançar o curso Touro de Ouro 2 (saiba como garantir condições exclusivas AQUI), que é a continuação do primeiro curso e mostrará como os investidores poderão dominar indicadores macroeconômicos ainda mais avançados e sofisticados, além de saber tomar decisões após decifrá-los para conseguir bônus milionários. Apresentador do programa Minuto Touro de Ouro — eleito o melhor programa do rádio brasileiro em 2021 —, conselheiro da Ancord (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Valores), formado em economia pela FIU, na Flórida (EUA) e pós-graduado em mercado de capitais pela USP, Pablo mostrará como identificar as marés que movem o mercado. O curso terá o total de 34 aulas. Um certificado será emitido no final (você pode garantir sua vaga AQUI).

“O curso Touro de Ouro é sobre os indicadores econômicos, os dados que levantam a Bolsa, derrubam o dólar ou fazem os juros abrir ou fechar. É um curso que não tinha antes no Brasil. As pessoas puderam ter acesso aos índices que os grandes investidores usam para tomadas de decisão, o que acabou virando um grande sucesso”, explicou Pablo Spyer. A iniciativa do segundo curso surgiu após pedidos dos alunos. “Foi muito legal ver as pessoas estudando e compartilhando com seus amigos. Foram muitos pedidos para que eu lançasse o segundo curso, e eu não podia deixá-los na mão. Pude apresentar quase 30 décadas de experiência no mercado financeiro para que o Brasil possa explorar a grande potência de investidores, fazendo com que as pessoas tenham a base necessária para tomar as melhores decisões”, concluiu o economista.

Tuta Neto, CEO da Niu Cursos, destaca o caráter de importância da ação. “O primeiro curso do Pablo foi uma novidade em conteúdo sobre economia e mercado financeiro, o primeiro único curso sobre indicadores no Brasil, ensinando os alunos a enxergar o que importa nos índices econômicos e traçar sua própria estratégia de investimento, com informação e consciência. Essa novidade fez com que a gente pudesse levar conhecimento financeiro para milhares de pessoas, que estão muito mais preparadas para controlar seus patrimônios. Recebemos diversos feedbacks positivos nos pedindo para que tivéssemos uma sequência mais avançada. Por isso decidimos juntos atender os pedidos e lançar o Touro de Ouro 2.”

