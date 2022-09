Niu lança curso para quem quer trabalhar de casa vendendo textos

Plataforma produziu conteúdo com Rafael Albertoni, o primeiro copywriter profissional do Brasil e que já vendeu mais de R$ 150 milhões

Arte/Niu Cursos



Praticamente todas as empresas estão posicionadas no mercado digital hoje em dia, seja para vendas diretas ou apenas divulgação. Neste mercado cada vez mais positivo, é imprescindível que as companhias que queiram se destacar possuam uma comunicação afiada e assertiva para atrair a atenção dos clientes e consumidores. O profissional responsável pela elaboração dos textos, roteiros de vídeos e descrição de produtos e serviços se chama copywriter. A Niu Cursos, em parceria com o Rafael Albertoni, conhecido como primeiro copywriter profissional do Brasil, lançou o curso Seja Um Copywriter para quem deseja descobrir uma nova profissão na qual é possível trabalhar de casa, ganhando dinheiro pela internet (saiba como comprar clicando AQUI).

O valor do curso é R$ 300, mas se você realizar a inscrição até o dia 5 de outubro vai garantir o preço de lançamento de R$ 150, com 50% de desconto, valor muito abaixo da média praticada pelo mercado em outros cursos de copywriting. O curso contém diversas aulas, mostrando os princípios do copywriting, como criar ofertas irresistíveis, além de estudar e desenvolver essa habilidade tão valorizada e demandada no mercado digital. A primeira aula é gratuita: basta fazer o cadastro na plataforma para assistir. Todo o conteúdo é online e pode ser visto a qualquer hora. Um certificado será emitido ao final. Além das aulas, os alunos poderão interagir e tirar suas dúvidas nos canais oficiais da Niu Cursos.

Carreira iniciada em meados de 2013

“Eu comecei a minha carreira há muito tempo, quando não se sabia exatamente o que era o copywriting. Ao longo do tempo, fui descobrindo o que fazia as pessoas despertarem o interesse e estarem a dispostas a consumir aquele conteúdo que estavam vendo no digital. Com isso, pude trabalhar no desenvolvimento da comunicação de empresas como Empiricus, Hotmart, Vtex, Suno Research, Paulo Cuenca, Imed e Faber Castell, ganhando a confiança desse mercado no meu trabalho”, comenta Rafael Albertoni. “Quando a Niu me chamou para fazermos esse curso juntos, eles sabiam que eu tinha outros cursos de copywriting e pensamos: o que poderia ser feito de novo e de diferente para ajudar o mercado e ajudar as pessoas a conhecerem mais essa profissão? A conclusão foi que, no final das contas, esse curso foi criado por um valor muito mais barato do que qualquer outro curso de copywriting que você encontra por aí. Justamente porque a intenção é testar se você gosta, ver se esse curso é para você ou não. Você vai encontrar a essência da profissão e o que precisa fazer um bom texto capaz de vender”, completa.

Novidade na Niu Cursos

Agora a plataforma disponibiliza a opção presente para você agraciar aqueles a quem mais ama com o que há de mais importante no mundo: o aprendizado. Oferecer um curso para alguém, além de demonstrar todo o cuidado e carinho com a evolução do presenteado, é algo que será levado para a vida toda. Todos os cursos disponíveis no site da Niu podem ser enviados como presente para amigos, familiares e pessoas queridas, basta selecionar a opção na finalização da compra.

Uma nova forma de aprender

Seguindo a metodologia de ensino continuado, a Niu Cursos projeta novos lançamentos periodicamente. Os conteúdos produzidos visam uma nova versão de aprendizado, com exercícios e práticas que ajudam os alunos a vivenciar as experiências e conhecimentos adquiridos durante as aulas. Todos os cursos são voltados para pessoas que querem se capacitar e ter um novo posicionamento no mercado de trabalho, atendendo às demandas atuais.

