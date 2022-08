No Acre, Polícia Federal apreende nota de R$ 420 com imagem de maconha

Cédula também tinha imagem de um bicho-preguiça e a efígie da República soltando fumaça pela boca

Reprodução/ Polícia Federal do Acre Cédula foi retida pela Polícia Federal, mesmo sem configurar crime



A Polícia Federal apreendeu no sábado, 06, uma cédula falsa no valor de R$ 420, com imagem de um bicho-preguiça e folhas de maconha, durante uma operação em Rio Branco, no Acre. Do outro lado da cédula, a efígie da República soltava fumaça pela boca. A operação da PF cumpria dois mandatos de busca e apreensão de duas pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa. A investigação foi conduzida pela Força-Tarefa de Segurança Pública e coordenada pela Polícia Federal. Ao todo 16 policiais participaram da ação. A corporação informou que não é crime falsificar uma nota que não existe, mas mesmo assim, a cédula foi apreendida pelos policiais.