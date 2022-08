Cuba recebe ajuda de México e Venezuela para conter incêndio em tanques de petróleo

Tanques da Base de Superpetroleiros de Matanzas estão em chamas desde sexta-feira; 122 pessoas ficaram feridas, sendo que cinco estão em estado crítico

EFE/ Ernesto Mastrascusa Bombeiros tentam deixar o terceiro tanque frio para que não seja atingido



Bombeiros cubanos se juntaram neste domingo, 07, a equipes especiais enviadas pelos governos do México e da Venezuela para tentar controlar um incêndio em uma propriedade com tanques de petróleo na província de Matanzas. O fogo começou na noite de sexta-feira, quando um raio atingiu um tanque de armazenamento, e se espalhou para um segundo tanque no início de sábado, provocando uma série de explosões, segundo autoridades locais. “A missão do dia é manter o terceiro tanque frio” na esperança de impedir que as chamas se espalhem para mais áreas, disse o governador da província, Mário Sabines. Autoridades afirmaram que a perspectiva é de que a maior parte do combustível contido no tanque onde o fogo começou tenha sido consumida. Os oficiais também informaram que um grupo de 17 bombeiros desapareceu enquanto tentava apagar as chamas e que as condições ainda eram muito perigosas para montar uma busca pelos desaparecidos. Há um total de 122 feridos, incluindo cinco em estado crítico. O governador Sabines disse que 4.946 pessoas foram retiradas da região, a maioria do bairro de Dubrocq, que fica ao lado da Base de Superpetroleiros de Matanzas. Os oito tanques de armazenamento do local estocam óleo usado para geração de eletricidade. O Ministério da Ciência e Tecnologia afirmou neste domingo que a nuvem de fumaça que se alastrou para além da fazenda continha dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono e outras substâncias tóxicas.

*Com informações do Estadão Conteúdo