No Senado, Cid Gomes sugere a Campos Neto que o melhor seria se ele ‘pegasse seu boné e pedisse para sair’

Presidente do Banco Central participou de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, na Casa Alta do Congresso

O senador Cid Gomes (PDT-CE) disse nesta terça-feira, 25, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que seria melhor se o gestor do órgão financeiro “pegasse seu boné e pedisse para sair”. A fala do senador aconteceu na comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, onde Campos Neto explicou aos parlamentares a política monetária adotada pelo BC. Cid fez a declaração no instante em que os senadores faziam questionamentos ao presidente da autarquia. Durante a audiência, Campos Neto defendeu a atual política monetária e argumentou que, caso a taxa de juros não tivesse sido elevada durante a campanha eleitoral, a Selic poderia ter chegado a 18,75%, e a inflação, em 10%. Ele disse que a alta da inflação pode levar ao aumento da pobreza. “O combate à inflação é a melhor política social que existe”, afirmou o economista na audiência.