Com nova alta, dólar atinge R$ 4,62 e supera mais um recorde

JF DIORIO/ESTADÃO CONTEÚDO Dólar fecha em queda, mas registra alta de 1,64% na semana



A moeda norte-americana superou a marca de R$4,62 nesta quinta-feira (5), logo na abertura do mercado. O aumento da propagação do novo coronavírus preocupa economistas que analisam os impactos do surto da doença na economia brasileira e mundial.

Em 2020, a alta acumulada da moeda já está próxima de 15%. O novo recorde aconteceu um dia após o anúncio do PIB de 2019, realizado nesta quarta-feira (4) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Segundo o órgão, no ano passado, a taxa de crescimento brasileiro ficou em 1,1%.

O momento é de cautela na economia global que analisa os possíveis feitos do novo coronavírus para os países. Entretanto, mesmo com a desvalorização da moeda brasileira e o surto do Covid-19, o ministro da Economia Paulo Guedes segue afirmando que o crescimento estimado o país em 2020 deve ficar entre 1,5% a 2,0%.

Como estratégia para conter a alta do dólar, o Banco Central realizada oferta em pregão até 20 mil contratos de swap cambial tradicional com vencimento em agosto, outubro e dezembro de 2020.