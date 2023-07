Novas regras do ‘Minha Casa, Minha Vida’ entram em vigor nesta sexta

Com mudanças, governo passará a financiar imóveis com valor de até R$ 350 mil para famílias da faixa 3; subsídios e juros também foram alterados

Tuca Melges/Estadão Conteúdo Programa Minha Casa, Minha Vida foi relançado em fevereiro pelo presidente Lula (PT)



As novas regras do programa “Minha Casa, Minha Vida” entram em vigor nesta sexta-feira, 7. Com a mudança, o governo pretende ampliar a acessibilidade de famílias da classe média, começando a financiar imóveis com valor de até R$ 350 mil para famílias da Faixa 3, grupo que abrange aquelas com renda mensal de R$ 4,4 mil a R$ 8 mil. Anteriormente, o teto para a faixa era de R$ 264 mil. Para as famílias das Faixas 1 e 2, o limite do valor dos imóveis passa a oscilar entre R$ 190 mil e R$ 264 mil, dependendo da localização. As taxas de juros variam de acordo com a Faixa da família, com a região do imóvel e se o interessado se enquadra dentro de cotistas do FGTS, indo de 4% (mais barata) até 8,16% (mais cara). O prazo de financiamento é de até 35 anos. Outra mudança está no subsídio, que poderá chegar a até 90% do total. Para a Faixa 1, o subsídio variará de R$ 55 mil até 90% do imóvel, com valor máximo de R$ 170 mil para regiões urbanas e R$ 75 mil para áreas rurais. Na Faixa 2, o subsídio vai até R$ 55 mil. Por fim, a Faixa 3 não tem direito a subsídio. O programa foi relançado em fevereiro pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)