Nubank anuncia Livia Chanes como nova CEO no Brasil

Cristina Junqueira, cofundadora e chief growth officer, vai atuar na estratégia de expansão internacional do banco digital

Divulgação/Nubank Nubank nomeia Livia Chanes como nova CEO no Brasil, após sua trajetória de sucesso na empresa



O Nubank anunciou a nomeação de Livia Chanes como a nova CEO da operação brasileira. Com uma trajetória de quatro anos na empresa, Chanes iniciou como diretora de produtos e, posteriormente, assumiu a responsabilidade pelos negócios no Brasil no segundo semestre de 2022. Agora, ela passa a integrar a diretoria executiva da Nu Holdings. Enquanto isso, Cristina Junqueira, cofundadora e chief growth officer, voltará sua atenção principalmente para a estratégia de expansão internacional. Junqueira está diretamente envolvida no avanço das operações da fintech no México, onde já possui uma base de 4,3 milhões de clientes, e na Colômbia, onde recentemente obteve a licença para operar como instituição financeira.

Em comunicado oficial, o Nubank destaca a gestão de Livia Chanes na operação brasileira, na qual conquistou 20 milhões de novos clientes e lançou mais de 50 produtos e serviços, incluindo o crédito consignado e os cartões de crédito em braile. Antes de ingressar no Nubank, Chanes passou pelo Itaú Unibanco e pela consultoria McKinsey.