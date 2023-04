O que é exatamente um investidor ‘mãos de diamante’?

Definido como o oposto do ‘mãos de papel’, esse tipo de personagem do mercado financeiro é caracterizado pela alta tolerância e muito comum no ecossistema das criptomoedas

Freepik Os investidores "mãos de diamante" conseguem manter suas criptomoedas mesmo quando o mercado está volátil; apelido decorre da ideia de que a pedra preciosa é criada em alta temperatura e pressão



O que uma pessoa deve fazer quando a criptomoeda que comprou perde valor? Correr para vendê-la ou (re)definir uma estratégia? A resposta a essa pergunta ajudará muitos leitores a entender se eles fazem parte dos “diamond hands” (mãos de diamante) ou dos “paper hands” (mãos de papel), expressões do vocabulário cripto que definem dois tipos muito diferentes de investidores. A Binance explica que os “mãos de papel” (também chamados de “mãos fracas”) são aqueles que compram ou vendem compulsivamente, mais impulsionados pelas emoções do que pela lógica. “Os comerciantes de ‘mão fraca’ têm comportamentos previsíveis de compra e venda, pois são movidos pelo medo, incerteza e dúvida (FUD, na sigla em inglês)”.

Este método é a melhor receita para perder dinheiro, detalha a Investopedia, porque esses investidores “compram nas altas e vendem nas baixas”, motivados pelas más notícias que aparecem nas redes sociais ou pela má experiência “do amigo de um amigo” que perdeu tudo. Um ponto interessante a observar é que este perfil geralmente é de investidores inexperientes, e a capacidade de prever seu comportamento é utilizada por traders experientes para ganhar dinheiro. O site MapSignals explica que os especialistas veem as tendências: “Quando ninguém quer comprar, é uma oportunidade abençoada. Quando os tempos ficam difíceis, como investidor, você pode escolher entre colocar um capacete ou enfiar a cabeça na areia. Mas apenas uma das duas opções gera dinheiro a longo prazo… Muito mais do que a outra”.

“Mãos de papel” e educação financeira

Segundo a CNBC, 63% dos norte-americanos têm esse perfil na hora de comprar. “Quando o mercado está indo bem, as pessoas investem. Quando está indo mal, não aplicam seu dinheiro. Estão fazendo exatamente o oposto do que deveriam fazer”, explica a rede de notícias financeiras. E por que isso acaba sendo prejudicial? Porque a história indica que, após uma queda, os mercados geralmente se recuperam e trazem lucro para aqueles que tiveram paciência e visão de longo prazo para permanecer. Por isso, a educação financeira é fundamental para aprender a tomar decisões informadas. Embora ninguém saiba ao certo os movimentos do mercado, cada um pode decidir como lidar com seus altos e baixos. Então, se o mercado está em baixa, você não vai querer estar lá quando ele subir?

As “mãos” de Elon

Estes são os investidores que conseguem manter a posse de suas criptomoedas mesmo quando o mercado está volátil, a fim de atingir seus objetivos. De acordo com o site Cryptoholics, o termo surgiu no subreddit r/WallStreetBets, o fórum pelo qual o GameStop se tornou popular no início de 2021. No mesmo ano, um tuíte de Elon Musk dizendo que a Tesla tinha mãos de diamante viralizou, aproximando o conceito de um público que não faz parte do mundo das criptomoedas.

Tesla has 💎 🙌 — Elon Musk (@elonmusk) May 19, 2021

Os “mãos de diamante” também são conhecidos por outros nomes: “strong hands” (mãos fortes) ou “smart money”, que se traduz como dinheiro inteligente. Suas características são uma forte tolerância a riscos elevados e a paciência necessária para ver se seus investimentos serão recompensados ​​a longo prazo. Em outras palavras, eles estão em uma maratona, não em uma corrida. O atributo decorre da ideia de que os diamantes são criados em alta temperatura e pressão, mesmas condições que devem suportar os investidores capazes de manter seus ativos, apesar das quedas do mercado. A Binance especifica que “os ativos dos ‘mãos de diamante’ geralmente são muito voláteis, como criptomoedas de primeira geração, opções, posições futuras e até mesmo memecoins”.

Unicoin: respaldada por ativos e de longo prazo

Em um setor fortemente marcado pela volatilidade, quem vai investir pela primeira vez em criptomoedas tem considerado cada vez mais as moedas digitais respaldadas por ativos, como a Unicoin, uma possibilidade atraente. Para além das típicas opções de investimento, a Unicoin oferece alternativas que possibilitam o desenvolvimento de estratégias de investimento a longo prazo.