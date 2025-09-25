O silêncio do governo em relação a Gabriel Galípolo

Presidente do BC e os demais membros do Copom, a maioria indicada por Lula, subiram a taxa básica de juros de 12,25% a.a para 14,25% a.a.; antes o governo culpava o antigo líder, Roberto Campos Neto, pelo aumento

Banco Central sinalizou que irá manter a taxa no atual patamar por período prolongado, além de abrir a possiblidade de um novo aumento



Quem apostou que o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, cederia as pressões de Lula para derrubar a taxa de juros na marra, errou. Nas duas primeiras reuniões, Galípolo e os demais membros do Copom, a maioria indicada por Lula, subiram a taxa básica de juros de 12,25% a.a para 14,25% a.a. A desculpa do governo era de o antigo presidente, Roberto Campos Neto, já havia contratado as altas. Entretanto, de maneira inesperada, o Banco Central elevou a taxa para 14,75% a.a, e depois para 15% a.a. Não chama a atenção apenas a magnitude da alta, mas o tom do comunicado e da Ata que traz críticas à política fiscal do governo.

Além disso, o Banco Central sinalizou que irá manter a taxa no atual patamar por período prolongado, além de abrir a possiblidade de um novo aumento, caso necessário – “O Comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado”. Mesmo seguindo a mesma linha de seu antecessor, curiosamente, o governo não fala mais nada do Banco Central.

