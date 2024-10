Opep aumenta previsão do PIB brasileiro para 2024 em meio a desafios inflacionários

Relatório também menciona que uma possível mudança na liderança do Banco Central em janeiro de 2025 poderá afetar a coordenação política

EFE/Barbara Gindl Para 2025, a previsão para o PIB brasileiro permanece em 1,5%, sem alterações



A Opep revisou suas previsões para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2024, aumentando a estimativa de 2,2% para 2,5%. Essa mudança é atribuída à resiliência da economia brasileira, que apresenta sinais encorajadores, como uma demanda crescente por parte dos consumidores e um setor de serviços que se mostra forte. Entretanto, a organização também destaca a instabilidade no setor industrial e as pressões inflacionárias que surgem em decorrência da queda nas taxas de desemprego e do aumento nos salários. Essas questões podem impactar a trajetória econômica do país nos próximos meses.

A Opep adverte que as incertezas relacionadas à inflação devem continuar a ser um desafio até o ano que vem, o que pode levar o Banco Central do Brasil a considerar novas elevações nas taxas de juros. Essa situação requer atenção, pois as decisões do banco central são cruciais para a estabilidade econômica. Para 2025, a previsão para o PIB brasileiro permanece em 1,5%, sem alterações. O relatório também menciona que uma possível mudança na liderança do Banco Central em janeiro de 2025 poderá afetar a coordenação política, mas a eficácia dessas alterações ainda será avaliada ao longo do tempo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane