Talibã proíbe divulgação de imagens de seres vivos em nova legislação

Nova norma faz parte de um conjunto de 35 artigos que visam ‘promover a virtude e prevenir o vício’, alinhando-se aos princípios da sharia, a lei islâmica

EFE / EPA / STRINGER Durante o governo talibã anterior, que se estendeu de 1996 a 2001, já havia uma proibição semelhante em vigor



O governo talibã no Afeganistão, por meio do Ministério da Moralidade, anunciou a introdução de uma nova legislação que proíbe a divulgação de imagens de qualquer ser vivo. De acordo com Saiful Islam Khyber, porta-voz do Ministério da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício, essa medida é considerada uma exigência da lei islâmica. A nova norma faz parte de um conjunto de 35 artigos que visam “promover a virtude e prevenir o vício”, alinhando-se aos princípios da sharia. Além da proibição de imagens de seres vivos, a legislação também abrange conteúdos que sejam considerados hostis à sharia ou que possam humilhar a comunidade muçulmana.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Vale lembrar que essa restrição não é inédita. Durante o governo talibã anterior, que se estendeu de 1996 a 2001, já havia uma proibição semelhante em vigor. A nova legislação reflete a continuidade das políticas conservadoras do regime em relação à expressão visual e à liberdade de imprensa. A implementação gradual da lei levanta preocupações sobre a liberdade de expressão e os direitos civis no país. A medida pode ter um impacto significativo na forma como a mídia e a sociedade civil operam, limitando a capacidade de retratar a vida cotidiana e a diversidade cultural do Afeganistão.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane