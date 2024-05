Os 5 melhores fundos imobiliários para se investir neste momento: um deles é ‘conservador’, mas pode pagar dividendos de até 11%

Empiricus Research reuniu os papéis com maior potencial em um relatório gratuito

Freepik Panorama dos fundos imobiliários ainda é positivo para os próximos meses



Para quem esperava boas notícias vindas do mercado financeiro, abril foi pura decepção. Houve um mal-estar generalizado entre os investidores porque nem mesmo o Bitcoin, que passou por um dos eventos mais aguardados do ano (Halving), se saiu bem. A criptomoeda mais famosa do mundo fechou o mês com uma queda de 11,86%, enquanto o Ibovespa (ações) e o IFIX (fundos imobiliários) apresentaram desvalorizações de 1,70% e 0,77%, respectivamente.

A explicação para esses números fracos vem tanto daqui do Brasil quanto do exterior. Internamente, houve uma piora na perspectiva fiscal do país. Já lá fora, o que pesou foi o possível atraso no processo de queda dos juros nos Estados Unidos.

FIIs: como devem ser os próximos meses?

Olhando apenas para os fundos imobiliários (FIIs), o panorama geral ainda é positivo — já que essa foi a primeira retração do ano e o número de cotistas só cresce. Mas, mesmo assim, é preciso estar atento.

Segundo a Empiricus Research, os próximos meses podem ser ainda mais desafiadores. Veja só o que seus profissionais disseram em um relatório publicado recentemente:

Nesse material, a casa de análise também indicou uma carteira com 5 fundos imobiliários que deve performar bem, na sua visão. Ela possui ativos de diferentes setores e pode ajudar os investidores a passarem por esse novo cenário com menos preocupações por estar mais ‘conservadora’ no momento (dos 5 papéis selecionados, 3 são de tijolos e 2 são de crédito). “Os fundos de crédito costumam apresentar uma menor volatilidade no geral e, como agora representam um percentual expressivo da carteira, o nosso portfólio tende a apresentar menores oscilações”, explica a Empiricus Research.

Como aproveitar os juros elevados investindo em FIIs?

Um dos papéis presentes é o CSHG Recebíveis Imobiliários (HGCR11). Ele é uma ótima pedida para quem tem um perfil mais conservador porque tem um mandato flexível. Logo, pode investir tanto em operações indexadas ao IPCA quanto ao CDI. A Empiricus Research afirma que essa característica possibilita que seus investidores aproveitem os juros que estão altos e ainda se protejam, caso a inflação escale. “Apesar de ser negociado com prêmio em relação ao valor patrimonial, o HGCR11 apresenta um dos maiores yields anualizados entre os seus pares, atualmente em 11%.”

