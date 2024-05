‘Tesourada’ de Campos Neto não assusta renda fixa premium: CDB prefixado paga 14,25% ao ano e tem proteção do FGC

Mesmo em meio à queda da Selic, analista de renda fixa encontra títulos com retornos atrativos; veja as recomendações

Adobe Stock Ativo tem uma taxa de retorno 33% maior que a do título público



O ciclo de queda da Selic continua avançando, mas o investidor interessado em bons retornos na renda fixa ainda pode encontrar títulos bem atrativos. Esse é o caso, por exemplo, de um CDB prefixado que está pagando 14,25% ao ano. Esse ativo tem vencimento em 2027 que foi encontrado pela analista Lais Costa, da Empiricus Research. Em todo o período do investimento, o ativo pode entregar um lucro acumulado bruto de quase 50%.

Para ter ideia do potencial desse CDB “premium”, dê uma olhada no retorno oferecido pelo título prefixado do Tesouro Direto com o mesmo vencimento:

Ou seja: o ativo tem uma taxa de retorno 33% maior que a do título público. Apesar de não ter a garantia de um título do governo, ele conta com a segurança da renda fixa e a cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Crédito) de até R$ 250 mil por CPF. Veja uma simulação de R$ 5 mil investidos nos dois títulos:

Com a queda da taxa básica de juros, que hoje está a 10,75% ao ano e com perspectiva de cair ainda mais, garantir uma taxa de 14,25% ao ano se mostra ainda mais atrativo, visto que se trata um retorno mensal bruto de mais de 1% — o que é raridade no cenário atual.

Este CDB está entre os favoritos da renda fixa, mas não é a única oportunidade para buscar lucros

Esse CDB de fato tem um retorno muito acima da média do que está sendo encontrado no mercado. E, com o avanço do ciclo de queda dos juros, taxas como essas se tornarão cada vez mais “raras”. Mas a verdade é que esse ativo é apenas um exemplo dos vários títulos de renda fixa “premium” que são garimpados semanalmente pela analista Lais Costa.

Trata-se de uma curadoria do que há de mais atrativo e que pode encher o bolso do investidor na renda fixa. Isso, claro, sem abrir mão de bons emissores. No caso desse CDB com retorno de 14,25%, por exemplo, o banco possui uma classificação de risco AAA dada pela Fitch Ratings, o que mostra que o risco de “calote” do investimento é baixíssimo e, de qualquer maneira, há a segurança do FGC. Ou seja, a analista seleciona apenas ativos que aliam alta qualidade e retornos acima da média.

Um outro título recomendado recentemente nesta carteira semanal foi um CDB prefixado a 11,35% ao ano – menos que os 14,25% a.a., mas ainda assim bem acima do que está sendo oferecido pelo Tesouro Direto. Imagine: o investidor não precisa ter o trabalho de abrir conta em diversas corretoras e buscar os melhores títulos de renda fixa para investir agora. É possível contar com uma equipe especializada em fazer isso por você sem precisar gastar nem um centavo.

