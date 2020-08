Mais otimista, projeção de queda do PIB de 2020 passa de 5,77% para 5,66%

Para 2021, o mercado financeiro manteve a previsão de alta de 3,50% para a economia, mesmo patamar estimado há quatro semanas

Reprodução No Focus desta segunda-feira, 3, a projeção para a produção industrial de 2020 passou de baixa de 7,86% para queda de 7,92%



Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020. Conforme o Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, 03, pelo Banco Central, a expectativa para a economia este ano passou de retração 5,77% para queda de 5,66%. Há quatro semanas, a estimativa era de baixa de 6,50%. Para 2021, o mercado financeiro manteve a previsão de alta de 3,50% do PIB, mesmo patamar estimado há quatro semanas.

No Focus desta segunda-feira, 3, a projeção para a produção industrial de 2020 passou de baixa de 7,86% para queda de 7,92%. Há um mês, estava em baixa de 8,10%. No caso de 2021, a estimativa de crescimento da produção industrial seguiu em 4,00%, igual a quatro semanas antes. A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2020 passou de 67,40% para 67,50%. Há um mês, estava em 67,10%. Para 2021, a expectativa foi de 69,78% para 69,83%, ante 68,06% de um mês atrás.

*Com informações do Estadão Conteúdo