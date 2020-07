Governo prevê rombo de 11,3% do PIB em 2020

A previsão foi divulgada nesta quinta-feira, 30, pelo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, durante audiência na comissão do Congresso Nacional

EDU ANDRADE/Ascom/ME Durante a audiência, o secretário Waldery Rodrigues reforçou que todas as propostas de socorro à economia feitas pelo governo respeitam o teto de gastos



O governo federal projeta que o déficit primário do setor público consolidado em 2020 ficará em mais de R$ 812 bilhões – o equivalente a 11,3% do Produto Interno Bruto (PIB). A previsão foi divulgada nesta quinta-feira, 30, pelo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, durante uma audiência na comissão do Congresso Nacional que acompanha ações contra a Covid-19.

Ele lembrou que os cálculos iniciais apontavam para uma queda mais forte. “Na versão anterior, divulgada 30 dias atrás em vez de 11,3% estava em 11,9%, quase 12% do PIB. Então o déficit estimado reduziu de 12% do PIB para 11,3% do PIB”, afirma. Durante a audiência, o secretário Waldery Rodrigues reforçou que todas as propostas de socorro à economia feitas pelo governo respeitam o teto de gastos.

*Com informações do repórter Vitor Brown