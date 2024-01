Pacheco e Haddad discutem MP da reoneração nesta segunda; governo busca evitar devolução do texto

Presidente do Congresso Nacional e ministro da Fazenda se reúnem a partir das 18h; proposta integra o pacote de novas medidas arrendatórias para 2024

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrigo Pacheco e Fernando Haddad vão discutir MP da reoneração



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), está de volta ao trabalho após suas férias. Nesta segunda-feira, 15, o petista irá acompanhar, a partir das 11h, uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, que acontecerá no Itamaraty. Interlocutores do Ministério da Fazenda também afirmam que o ministro se encontra às 18h com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para discutir a Medida Provisória da reoneração gradual da folha de pagamento, considerando as especificidades de cada setor. Como o site da Jovem Pan antecipou, a proposta foi anunciada pelo chefe da Fazenda em 28 de dezembro, como parte de um pacote de novas medidas arrendatórias do governo federal para 2024.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira, 28, um pacote de novas medidas arrendatórias do governo federal para 2024. A equipe econômica submeteu ao Congresso uma proposta de reoneração gradual da folha de pagamento, considerando as especificidades de cada setor. Haddad declarou que não necessariamente a cobrança voltará a ser de 20%, como é feito para áreas que não são beneficiadas pela desoneração da folha, ficando abaixo para a maioria dos segmentos. Ele ainda indicou que a medida busca testar uma hipótese do Ministério da Fazenda, que pode ser aplicada em novas fases da reforma tributária focadas em renda e trabalho. Por conta disso, a medida sugere a isenção da cota patronal do primeiro salário mínimo recebido pelo trabalhador. Contudo, o governo federal busca ganhar tempo para que o texto não seja devolvido. A proposta não é bem vista por parlamentares, que apontam o risco de que os setores afetados podem demitir funcionários, caso a reoneração seja confirmada.