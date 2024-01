Exército dos EUA derrubam míssil disparado no Iêmen contra navio americano

Ataque ocorreu no último domingo, 14, contra o USS Labook (DDG 58), uma das embarcações de guerra que operam no sul do Mar Vermelho

Elexia Morelos / US Department of Defense / AFP Navio do Iêmen operando no Mar Vermelho



O Comando Militar do Oriente Médio (Centcom) informou que o Exército dos Estados Unidos abateu um míssil anti-navio disparado pelos rebeldes Houthi a partir de uma zona controlada por eles no Iêmen. O ataque ocorreu no último domingo, 14, contra o USS Labook (DDG 58), um dos navios de guerra americanos que operam no sul do Mar Vermelho. Não houve feridos ou danos relatados. O incidente marca o primeiro ataque a um destróier norte-americano, em meio a uma série de ataques e tentativas de ataques com mísseis e drones por parte dos rebeldes Houthi contra navios que consideram ligados a Israel, na principal rota comercial do Mar Vermelho. Os rebeldes Houthi afirmam que estão agindo em solidariedade com Gaza, onde os militantes do Hamas estão lutando contra Israel há mais de três meses.

Na sexta-feira, 12, as forças dos EUA e do Reino Unido anunciaram que atingiram dezenas de alvos rebeldes em todo o Iêmen, aumentando o temor de que a guerra entre Israel e os militantes palestinos do Hamas possa se espalhar pela região. Cerca de 12% do comércio global passa pelo Estreito de Bab el-Mandeb, a entrada para o Mar Vermelho, entre o sudoeste do Iêmen e o Djibuti, e os ataques rebeldes têm perturbado os fluxos comerciais. Em resposta a essa situação, os Estados Unidos lançaram a Operação Prosperity Guardian, uma iniciativa de segurança marítima para proteger o tráfego na área. No entanto, os rebeldes Houthi continuam realizando ataques, ignorando os avisos.