Pagamento do PIS/Pasep começa nesta quarta; veja calendário

Beneficiários poderão sacar o dinheiro até 28 de dezembro; expectativa é de que valor total supere a marca de R$ 24 bilhões

Tomaz Silva/Agência Brasil Datas de saque variam de acordo com número final da inscrição e mês de nascimento



O pagamento do abono salarial PIS/Pasep de 2023, referente, ao ano-base de 2021, começam a ser realizados nesta quinta-feira, 15. O PIS é referente aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o Pasep é pago para os servidores públicos. Hoje, os beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro, no caso do PIS, ou que tenham inscrição com final 0, para o Pasep. Todos os beneficiários podem sacar o dinheiro até 28 de dezembro. A estimativa é de que 22,9 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial em 2023, totalizando R$ 24 bilhões. Todos os beneficiários, tanto do PIS quanto do Pasep, deverão estar aptos a sacarem os valores a partir de 17 de julho. Confira abaixo o calendário de pagamentos.

Calendário de pagamento do PIS:

15 de fevereiro de 2023: trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro;

15 de março de 2023: trabalhadores nascidos em março e abril;

17 de abril de 2023: trabalhadores nascidos em maio e junho;

15 de maio de 2023: trabalhadores nascidos em julho e agosto;

15 de junho de 2023: trabalhadores nascidos em setembro e outubro;

17 de julho de 2023: trabalhadores nascidos em novembro e dezembro.

Calendário de pagamento do Pasep: