‘Pagamento está normalizado’, diz presidente da Caixa após reclamações sobre auxílio emergencial

Pedro Guimarães afirmou que pouco mais de 2,4 milhões de pessoas receberam o benefício no primeiro dia de distribuição

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Nova rodada do benefício será distribuída para aproximadamente 46 milhões de famílias entre abril e julho



Após uma série de reclamações sobre a análise dos beneficiários e sobre o aplicativo do auxílio emergencial no primeiro dia de distribuição do valor para brasileiros, o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, afirmou na tarde desta terça-feira, 6, que a situação de pagamento está normalizada para aqueles que têm direito ao benefício. “Temos o pagamento totalmente normalizado, pagamento sendo realizado via depósito na conta social digital de poupança. Estes depósitos vão acontecer ao longo de todo o mês de abril”, afirmou Guimarães. Segundo ele, cerca de 2,4 milhões de pessoas já receberam a primeira parcela do auxílio, que varia entre R$ 150 e R$ 350 a depender da configuração familiar.

Segundo o calendário oficial, o público geral nascido em fevereiro deve receber o valor na conta na sexta-feira, 9; em março no próximo domingo, 11; em abril no dia 13/04; em maio no dia 15/04; em junho no dia 18/04; em julho no dia 20/04; em agosto no dia 22/04; em setembro no dia 25/04; em outubro no dia 27/04; em novembro no dia 29/04 e em dezembro no dia 30/04. O pagamento para aqueles que recebem o Bolsa Família será iniciado a partir do dia 16 de abril e vai variar de acordo com o número do NIS. O representante da Caixa lembrou que o banco faz apenas os repasses de acordo com os dados recebidos pelo Dataprev e a aprovação do benefício deve ser consultada pelos brasileiros no site ou no aplicativo do auxílio emergencial.

O presidente da Caixa também afirmou que a instituição deverá realizar transmissões ao vivo pelo menos duas vezes na semana para falar do avanço na distribuição do auxílio e tirar dúvidas de internautas. Nesta terça, questionamentos enviados até pelo Instagram foram respondidos pela Caixa. As dúvidas também podem ser enviadas ao site do Ministério da Cidadania, pelo telefone 0800 726 0207 ou também pelo canal telefônico 111. Do dia 2 de abril até o momento, mais de 1,4 milhões de downloads do aplicativo do auxílio emergencial e 2 milhões de downloads do aplicativo Caixa Tem foram feitos. Confira o calendário de pagamentos das quatro parcelas do auxílio neste link.