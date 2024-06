‘Pais do real’ celebram 30 anos do plano em evento na Fundação FHC: ‘Seria desagradável negociar com o Centrão’

Economistas como Edmar Bacha, Pérsio Arida e Gustavo Franco foram ao Instituto FHC para celebrar o plano de criação da moeda, que completará 30 anos em 1º de julho

Economistas responsáveis pelo Plano Real se reuniram para celebrar os 30 anos da elaboração e implementação do plano. O encontro dos “pais do real” aconteceu em um webinar na Fundação FHC, com destaque para a ausência de Fernando Henrique Cardoso, que enfrenta problemas de saúde — em casa, ele se encontrou com o ex-presidente Lula e com alguns participantes do evento. Durante a celebração, foram lembrados os desafios enfrentados na implementação do plano e a importância da liderança de FHC para o seu sucesso. Os economistas presentes no evento mencionaram os desafios atuais do Brasil, como o crescimento econômico e a redução das desigualdades. Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, destacou que questões como o crescimento econômico e a distribuição de renda ainda são desafios para o país. Ressaltou que o controle da inflação não era o único objetivo do plano, mas sim a abertura para reconhecer os desafios do Brasil.

Malan lembrou que foram 400 dias desde a posse de Fernando Henrique como ministro da Fazenda até a conversão da URV em real, período que mudou o país. O ex-ministro ressaltou que, após a implementação do Plano Real, o poder de compra dos salários foi preservado, o que impactou positivamente a vida dos brasileiros. Malan destacou a importância da transferência direta de renda, citando que em 15 Estados do Brasil, a população que recebe esse benefício é maior do que a que possui carteira assinada. Ele lembrou que a ideia de uma moeda indexada já era discutida há quase uma década antes do Plano Real.

Rubens Ricupero criticou a irresponsabilidade fiscal dos políticos atuais e elogiou a liderança de Fernando Henrique. Pérsio Arida destacou a capacidade política e intelectual de FHC. “Essa dupla característica foi vital para o sucesso do plano. Se não tivesse sido essa liderança política do FHC, nada disso teria acontecido.” Edmar Bacha relembrou o contexto político durante o planejamento do Plano Real e destacou que lidar com o Congresso Nacional atual seria mais desafiador. “A negociação foi com o PMDB, com pessoas como Nelson Jobim. Hoje, seria com o Centrão, o que certamente seria mais desagradável. Seria muito mais difícil no início porque o orçamento hoje está bem mais rígido e as emendas parlamentares obrigatórias estão nas alturas”, declarou.

Participaram do evento Armínio Fraga, economista e ex-presidente do Banco Central, Clóvis Carvalho, ex-ministro da Casa Civil do governo FHC; Edmar Bacha, membro da equipe econômica que criou o Plano Real; Elena Landau, ex-diretora do Programa de Desestatização do BNDES; Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central e secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda; secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda quando o Plano Real foi criado; Pedro Malan, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda; Pérsio Arida, ex-presidente do Banco Central e ex-presidente do BNDES; Rubens Ricupero, ex-ministro da Fazenda de Itamar Franco durante o lançamento do Plano Real. O Plano Real completará 30 anos em 1º de julho, marcando o fim da hiperinflação no Brasil.

