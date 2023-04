Países exportadores de petróleo anunciam corte surpresa na distribuição mundial

Redução será de mais de 1 milhão de barris por dia; produtoras buscam aumentar o preço do produto em meio à uma forte queda de demanda

REUTERS/Regis Duvignau Setor enfrenta disputas pelo preço do produto por conta de baixos estoques



A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep+), grupo de maiores produtores do mundo, líder , anunciou que irá reduzir a produção de petróleo, neste domingo, 2. Líder do grupo, a Arábia Saudita afirmou que o corte será de mais de 1 milhão de barris por dia. A justificativa é de que a medida é necessária para aumentar o preço do produto com a queda da demanda. O setor já tem enfrentado disputas pelo produto por conta de baixos estoques e a decisão pode causar conflitos com países ocidentes, em especial os Estados Unidos. A Arábia Saudita irá diminuir sua produção em 5%, o equivalente a 500 mil barris diários. Já a Rússia afirmou que manterá a produção em 500 mil barris diários até o fim do ano. O anúncio pegou o setor petroleiro de surpresa pois foi realizado sem uma reunião formal da organização. O grupo tenta se recuperar da forte queda nos preços do petróleo após uma crise bancária se instalar na Europa e nos Estados Unidos, o que levou à diminuição da demanda por petróleo.