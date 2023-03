Grande vazamento de petróleo é registrado em porto no sul da Inglaterra

Substância alcançou a água e a área circundante, o que tem mobilizado esforços ambientais para limpeza da área

REUTERS/Regis Duvignau Situação já estaria sob controle e é investigada pelas autoridades locais



O porto de Poole Harbour, no sul da Inglaterra, apresentou, neste domingo, 26, um vazamento significativo de petróleo, informaram autoridades locais. “Houve um incidente maior devido a um vazamento de petróleo cru do campo petrolífero de Wytch Farm”, informou no Twitter Philip Broadhead, chefe do conselho local das cidades de Bournemouth, Christchurch e Poole. “Fomos informados hoje pelos operadores de que houve um vazamento na instalação. Embora tenha sido contido, fomos informados que o vazamento alcançou a água e a área circundante”, acrescentou. A Poole Harbour Commissioners, autoridade do porto, informou que o vazamento ocorreu em um duto operado pela empresa franco-britânica Perenco. A Perenco UK qualificou o vazamento como limitado e destacou, em um comunicado, que estava “trabalhando estreitamente com as autoridades relevantes e há uma operação de limpeza em andamento”. “Será iniciada uma investigação a fundo para determinar o ocorrido em Poole Harbour”, declarou Franck Dy, gerente da Perenco UK. “A situação está sob controle”, afirmou. O Wytch Farm, que está em operação desde 1979, é um dos maiores campos petrolíferos terrestres da Europa.

*Com informações da AFP