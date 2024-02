Participação dos salários no PIB do Brasil cai 12% e atinge pior resultado, diz IBGE

As informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas também levam em consideração a remuneração dos trabalhadores

Gadini/Pixabay Salários têm diminuído sua influência no Produto Interno Bruto desde 2016



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgou nesta segunda-feira, 5, dados que mostram a participação dos salários no montante do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrou uma queda de 12,9% nos últimos cinco anos, atingindo o pior resultado em 16 anos. Essa redução vem ocorrendo desde 2016, quando alcançou o pico de 35,5% do PIB. Em 2021, os salários representaram apenas 31% do PIB. Enquanto isso, o excedente operacional bruto das empresas, que é o valor do qual as companhias extraem o lucro, aumentou sua participação no PIB de 32,3% para 37,5% no mesmo período, representando um crescimento de 16% entre 2016 e 2021. As informações do IBGE também levam em conta a remuneração dos trabalhadores, que incluem o valor do salário e as contribuições sociais pagas pelos empregadores e para o governo.

