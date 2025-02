Passagem do metrô no RJ irá subir para R$ 7,90 após autorização da Agetransp

Em comparação com outras capitais brasileiras, a tarifa do transporte carioca lidera como a mais alta, a R$ 7,50, seguida Belo Horizonte e Brasília, em R$ 5,50

Tania Regô/Agência Brasil Existe uma tarifa social, que é de R$ 5, destinada a usuários com renda mensal de até R$ 3.205,20, a qual conta com o apoio financeiro do governo estadual



A Agetransp autorizou um aumento na tarifa do metrô do Rio de Janeiro, que passará de R$ 7,50 para R$ 7,90 a partir do dia 12 de abril. A decisão foi tomada em uma reunião realizada nesta terça-feira (25) e está em conformidade com o contrato de concessão, sendo calculada com base na variação do IPCA dos últimos doze meses. Atualmente, o metrô do Rio já é considerado o mais caro do Brasil, com a tarifa técnica sem subsídios. Existe uma tarifa social, que é de R$ 5, destinada a usuários com renda mensal de até R$ 3.205,20, a qual conta com o apoio financeiro do governo estadual.

A Agetransp sugeriu a continuidade da tarifa social, mas a Secretaria Estadual de Transporte e Mobilidade ainda não se manifestou sobre a renovação do subsídio. Em comparação com outras capitais brasileiras, a tarifa do metrô carioca se destaca pela sua alta. Em Belo Horizonte e Brasília, a passagem custa R$ 5,50, enquanto em São Paulo o valor é de R$ 5,20. Porto Alegre apresenta uma tarifa de R$ 4,50, e Recife, R$ 4,25. Salvador e Fortaleza têm tarifas ainda mais baixas, de R$ 4,10 e R$ 3,60, respectivamente. Teresina, por sua vez, oferece o transporte gratuito.

