Homem perde R$ 155,9 mil em golpe de namorada de IA na China

Golpistas utilizaram uma combinação de vídeos e fotos manipuladas, além de documentos falsos, como relatórios médicos e uma identidade inventada, para enganar a vítima

Freepik Operação criminosa foi realizada por uma equipe que se especializou em criar imagens e perfis utilizando tecnologia



Um homem foi vítima de um “golpe do amor”, perdendo a quantia de R$ 155,9 mil ao se envolver com uma namorada que na verdade era uma criação de inteligência artificial na China. Os golpistas utilizaram uma combinação de vídeos e fotos manipuladas, além de documentos falsos, como relatórios médicos e uma identidade inventada, para enganar a vítima. Convencido de que estava em um relacionamento verdadeiro, o homem transferiu cerca de 200.000 yuans, o que equivale a aproximadamente 27.580 dólares, acreditando que o dinheiro era para sua parceira. No entanto, ele nunca teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, o que levantou questões sobre a autenticidade da relação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A operação criminosa foi realizada por uma equipe que se especializou em criar imagens e perfis utilizando tecnologia de IA, tornando o golpe ainda mais convincente. Esse tipo de fraude tem se tornado cada vez mais comum, com os estelionatários aprimorando suas técnicas para enganar as vítimas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias