Paulistanos mostram otimismo quanto à economia, mas cautela no consumo em julho

Uma pesquisa recente da Fecomercio-SP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) revelou um aumento cauteloso no otimismo das famílias paulistanas. O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) registrou um crescimento de 2,7% em julho em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Quando comparado a junho deste ano, o aumento foi de 0,6%, indicando uma melhora relativa na confiança dos consumidores. Apesar do aumento na confiança, o Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) apresentou queda pelo quinto mês consecutivo, atingindo 106,8 pontos em julho, uma retração de 7,5 pontos desde fevereiro. Segundo analistas da Fecomercio, a alta do dólar e a inflação são fatores que impedem a confiança de se traduzir em aumento de consumo.

A pesquisa também destacou que a confiança subiu mais entre aqueles que recebem mais de 10 salários mínimos, com um aumento de 6,5%, enquanto para quem tem renda inferior, o crescimento foi de apenas 1,2%. A Fecomercio observa que, embora haja uma melhora na confiança e no mercado de trabalho, com mais empregos sendo disponibilizados, essa melhora ainda é tímida e não se reflete diretamente nas compras da população.

