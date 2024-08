Prévia do PIB sobe 1,40% em junho, aponta Banco Central

IBC-Br também apresentou crescimento de 1,1% em relação ao trimestre anterior; dados indicam uma tendência de recuperação e expansão nas atividades econômicas do país

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), que serve como um indicador antecipado do Produto Interno Bruto (PIB), apresentou um crescimento de 1,40% em junho em comparação ao mês anterior. Esse resultado é significativo, especialmente após um aumento de 0,25% registrado em maio, conforme dados divulgados pelo Banco Central. O desempenho superou as previsões do mercado, que esperava um crescimento de apenas 0,6%. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o IBC-Br mostrou um avanço de 3,2%. No acumulado dos últimos 12 meses até junho, o crescimento foi de 1,6%. No ano, o indicador registrou um aumento de 2,1%. Esses números refletem uma recuperação gradual da economia brasileira, que tem enfrentado desafios nos últimos anos.

No trimestre que se encerrou em junho, o IBC-Br também apresentou resultados positivos, com um crescimento de 1,1% em relação ao trimestre anterior. Comparado ao mesmo período do ano passado, o aumento foi ainda mais expressivo, alcançando 2,8%. Esses dados indicam uma tendência de recuperação e expansão nas atividades econômicas do país. O IBC-Br, também chamado de prévia do PIB, é um indicador abrangente que considera a atividade de setores como indústria, comércio, serviços e agropecuária, além do volume de impostos. Essa informação é crucial para o Banco Central, pois auxilia na formulação de políticas monetárias, incluindo decisões sobre a taxa Selic, que influencia diretamente a economia nacional.

Publicado por Felipe Cerqueira

