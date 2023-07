Paulo Guedes entra como sócio em empresa de investimentos com capital de R$ 11 bilhões

Ex-ministro começa efetivamente no cargo na próxima semana e será responsável por montar um time de executivos com foco em reestruturação de empresas

O ex-ministro da economia, Paulo Guedes, foi anunciado como o novo sócio e chairman da holding Legend Capital. O economista será responsável por montar um time de executivos com foco em reestruturação de empresas. O grupo reúne as empresas Legend Wealth Management (LW), dedicada à consultoria na gestão de fortunas, e a Legend Investimentos (LI), assessoria de investimento ligada ao BTG Pactual. Segundo a companhia, Guedes tem se integrado à corporação nos últimos meses e assume oficialmente a posição na companhia na próxima semana.”Estamos honrados com a chegada do Paulo Guedes. Trata-se de um nome de peso com histórico comprovado no mercado financeiro e uma pessoa que admiramos e confiamos. Com seu conhecimento, foco, estratégia e visão, planejamos crescer exponencialmente nos próximos anos”, comenta Pedro Salles, CEO da Legend Investimentos. “A novidade eleva o patamar da Legend no mercado. Até o final do ano, devemos trazer outros nomes relevantes do mercado”, diz. A empresa conta com capital de R$ 11 bilhões sob gestão e operações em São Paulo, Rio de Janeiro e Miami, nos Estados Unidos. A companhia espera abrir novos escritórios no Brasil e no exterior.