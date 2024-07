Pedágios aumentam em São Paulo nesta segunda

Artesp autoriza aumento de até 4,48% nas rodovias paulistas para recompor inflação; maior reajuste será na rodovia dos Tamoios e menor na Tebe SA

Fernando Frazão/Agência Brasil A maioria das rodovias terá aumento de 3,92%, exceto quatro trechos sob concessão da Rota das Bandeiras, que terão reajustes acima da inflação



Os motoristas que trafegarem pelas rodovias do estado de São Paulo terão que desembolsar mais dinheiro nos pedágios, a partir desta segunda-feira (1). A Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) autorizou o reajuste anual dos valores, que ficarão até 4,48% mais caros nos trechos operados por 17 concessionárias. As novas tarifas foram publicadas no Diário Oficial do Estado na última quinta-feira (27). Os novos preços serão praticados em praças de pedágio de 16 concessionárias, como CCR AutoBAn, Ecovias, CCR ViaOeste, entre outras. Já a partir da meia-noite do próximo sábado (5), os valores ajustados serão cobrados no trecho da Entrevias. O reajuste autorizado pela Artesp visa recompor a inflação dos últimos 12 meses, com base no IGPM e no IPCA.

O pedágio do Sistema Anchieta-Imigrantes, rumo à Baixada Santista, será o mais caro do estado, passando de R$ 35,30 para R$ 36,80. Na rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Santos, o valor subirá de R$ 16,50 para R$ 17,20. O maior reajuste será na rodovia dos Tamoios, com 4,48%, enquanto o menor será na rodovia Tebe SA, com 0,33%. A maioria das rodovias terá aumento de 3,92%, exceto quatro trechos sob concessão da Rota das Bandeiras, que terão reajustes acima da inflação. Na praça de pedágio de Louveira, por exemplo, o reajuste será de 48%, subindo de R$ 2,50 para R$ 3,70. Em três trechos da SP-360, o reajuste foi superior a 20%, como em Itatiba, Jundiaí e Itatiba.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA