Pedágios de rodovias federais poderão ser pagos com Pix e cartão de débito ou crédito

Nova exigência foi estabelecida por meio de uma portaria do Ministério dos Transportes, publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira

Fernando Frazão/Agência Brasil Portaria que muda cobrança das tarifas em rodovias federais entrará em vigor em 90 dias



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou uma medida que obriga as empresas responsáveis pela cobrança de pedágios em rodovias federais concedidas à iniciativa privada a oferecerem aos usuários a opção de pagamento por Pix e outros meios semiautomáticos como cartão de débito ou crédito. A iniciativa visa garantir mais eficiência e praticidade na cobrança das tarifas e entrará em vigor em 90 dias. A nova exigência foi estabelecida por meio de uma portaria do ministro dos Transportes, Renan Filho, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (8). A quantidade de cabines por praça de pedágio será definida por meio de regulamento da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Além do pagamento por Pix, os outros meios devem incluir pelo menos uma operação de débito, seja por cartão ou por tecnologias de pagamento por aplicativos em dispositivos móveis.

Publicada por Felipe Cerqueira

