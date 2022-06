Pedro Guimarães vai a evento com esposa e diz ter vida ‘pautada pela ética’

Alvo de denúncias de assédio sexual, presidente da Caixa Econômica citou casamento de 20 anos e seus dois filhos em discurso para funcionários do banco estatal

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro Guimarães é presidente da Caixa Econômica Federal desde o início do governo Bolsonaro



Após ser acusado de assédio sexual, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, falou que sua vida “sempre foi pautada na ética”. O pronunciado aconteceu nesta quarta-feira, 29, durante discurso em evento interno do banco estatal para o lançamento do Plano Safra 2022/2023. Sem mencionar qualquer denúncia, Guimarães utilizou parte do discurso inicial para citar seu casamento de 20 anos com Manuella Pinheiro Guimarães e a família formada pelo casal. “Quero agradecer a presença de todos vocês, da minha esposa. De uma maneira muito clara são quase 20 anos juntos, dois filhos, e uma vida inteira pautada pela ética”, mencionou o presidente, citando dados positivos do banco. “Hoje a gente é um exemplo, tenho muito orgulho do trabalho de todos e da maneira como sempre me pautei em toda minha vida”, completou.

Pedro Guimarães está sendo acusado de assédio sexual por funcionárias da instituição financeira. O caso veio a tona nesta terça-feira, 28, revelado pelo jornal Metrópoles, que reuniu relatos de cinco vítimas com gravações que detalham os episódios. Parte das vítimas ouvidas pelo portal já prestaram depoimento oficial e outras devem ser convocadas em breve. Com a repercussão das denúncias nas redes sociais, a permanência de Pedro Guimarães no cargo é considera incerta. Em nota, a Caixa Econômica Federal afirmou não ter conhecimento das denúncias e reforçou ter um canal para apurar irregularidades na conduta de funcionários, “independente da função hierárquica, que garante o anonimato, o sigilo e o correto processamento das denúncias”, diz a nota da empresa.