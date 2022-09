Pesquisa aponta que compra online é preferida por 64% dos consumidores

Por outro lado, 36% dos clientes preferem consumir produtos em lojas físicas

John Schnobrich/Unsplash Pesquisa mostra que o principal método de consumo dos brasileiros é a compra online



Uma pesquisa da NZN Intelligence mostra que o principal método de consumo dos brasileiros é a compra online. De acordo com o levantamento, 64% dos clientes dão prioridade a esta forma para adquirir um produto. Por outro lado, 36% preferem consumir em lojas físicas. Para a presidente da NZN Intelligence, Tayara Simões, o resultado é reflexo da mudança de hábito dos clientes, como por exemplo, pesquisar informações sobre um determinado produto antes de comprar, além do maior acesso à internet. Na pesquisa, 87% dos entrevistados que preferem a compra online disseram que buscam informações sobre o produto antes de adquiri-lo. Dentro deste percentual de consumidores, 56% comentaram que se informam por meio das opiniões de outros usuários nos anúncios, 53,4% buscam informações em sites especializados e 42,4% assistem vídeos de canais de especialistas no YouTube. “As pessoas estão mais críticas sobre o que consomem, e elas entenderam que a compra online dispõe de mais ferramentas para que elas consumam de forma mais consciente, fazendo pesquisa e até se planejando melhor”, explicou Simões. A pesquisa foi realizada entre 8 e 11 de agosto com 543 pessoas.