Petrobras afirma que está discutindo mudanças na política de preço do diesel e da gasolina

Na última sexta-feira, o presidente da estatal, Jean Paul Prates, afirmou que a nova política deve levar à redução nos valores e provavelmente será divulgada nesta semana

José Aldernir/TheNews2/Estadão Conteúdo Nova estratégia para definição dos valores dos combustíveis deve levar à redução nos preços



A Petrobras informou neste domingo, 14, que está discutindo internamente mudanças na política de preço do diesel e da gasolina. Segundo o comunicado, essas alterações serão analisadas pela diretoria executiva da estatal no início desta semana e a discussão poderá resultar em uma nova estratégia comercial para a definição de preços desses combustíveis. “Nesse sentido, a Companhia esclarece que eventuais mudanças estarão pautadas em estudos técnicos, em observância às práticas de governança e os procedimentos internos aplicáveis”, diz a nota. Na última sexta-feira, o presidente da empresa, Jean Paul Prates, afirmou que a nova política de preços deve ser divulgada ainda nesta semana. Durante apresentação dos resultados financeiros do primeiro trimestre do ano, ele adiantou que a nova estratégia deve levar à redução nos valores dos produtos. “Semana que vem vamos falar de preço. Há chance de reajuste na semana que vem, de fazer uma avaliação em alguns combustíveis. Mas não vou dar spoiler”, comentou. O presidente da Petrobras afirmou que a empresa busca paridade de importação e que não pretende perder vendas, mantendo um preço atrativo para clientes. Prates ainda disse que a Petrobras irá seguir o critério de estabilidade de preços frente à volatilidade internacional e os valores trabalhados devem equilibrar o mercado internacional e a competitividade no país.