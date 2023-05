Preços médios da gasolina e do diesel caem nos postos brasileiros, aponta ANP

Litro do combustível usado no transporte de cargas registrou queda pela 14ª semana consecutiva

João Carlos Mazella/Fotoarena/Estadão Conteúdo Preço da gasolina nos postos brasileiros volta a cair nesta semana



Levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), atualizado nesta sexta-feira, 12, aponta que os preços médios do litro da gasolina e do diesel caíram nos postos brasileiros. Após semanas de estabilidade, o litro da gasolina registrou queda de 0,5%, ou de R$ 0,03 por litro, em relação a última semana. Assim, o combustível foi vendido, em média, a R$ 5,49. Já o preço do diesel caiu pela 14ª semana consecutiva e chegou a R$ 5,57 por litro. O valor representa uma queda de 2,3%, ou R$ 0,13 por litro, em relação à semana anterior. Desde quando começou a cair, o diesel ficou 13%, ou R$ 0,82 por litro, mais barato. As baixas nos preços são reflexo dos cortes promovidos nas refinarias da Petrobras. A expectativa é de que os valores sejam mantidos. Isso porque a estatal pretende anunciar uma nova redução na próxima semana. Outro combustível que teve queda, só que de 1,4%, ou R$ 0,06 por litro, foi o etanol hidratado. Com isso, o combustível, que vinha de alta, foi encontrado, em média, a R$ 4,09 por litro nos postos brasileiros.