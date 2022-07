Petrobras anuncia alteração na diretriz que forma preços dos combustíveis

Política de paridade com a cotação do petróleo internacional será mantida; conselho da estatal passará a supervisionar novos reajustes

ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Petrobras alterou as diretrizes da composição dos preços dos combustíveis, mas valores permanecerão atrelados ao mercado internacional



A Petrobras anunciou nesta quarta-feira, 27, que alterou a sua composição na formação dos preços dos combustíveis. Chamada de “Diretriz de Formação de Preços no Mercado Interno”, o documento informa que o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal irão “supervisionar” as decisões a cerca de novos reajustes do diesel, gasolina e outros combustíveis. Anteriormente, a escolha sobre possíveis alterações nos preços dos insumos era de competência exclusiva da direção. De acordo com a companhia, a nova diretriz “incorpora uma camada adicional de supervisão da execução das políticas de preço pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal, a partir do reporte trimestral da diretoria executiva, formalizando prática já existente”.

O comunicado explica, também, que procedimentos que tratam sobre a a execução da política de preços – como a periodicidade dos reajustes, percentuais, valores que serão alterados, conveniência e oportunidade das decisões – continuarão sob competência da Diretoria Executiva. Por fim, a Petrobras ressalta que a atual política de preços deverá acompanhar “o mercado brasileiro de derivados de petróleo (considerando, por exemplo, o efeito da venda de ativos de refino), dos produtos substitutos e a atuação dos importadores” de modo a equilibrar os “preços por ela praticados com os mercados nacional e internacional”.