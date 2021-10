Petrobras anuncia aumento de 7,2% no preço da gasolina e do gás de cozinha

Em nota, estatal afirma que reajustes refletem alta do dólar e do valor do barril de petróleo no mercado internacional

Agência Petrobras/Geraldo Falcão Aumento ocorre um dia depois de a estatal afirmar que não vai alterar a política de preços



A Petrobras anunciou, nesta sexta-feira, 8, o aumento de 7,2% no preço da gasolina e do gás de cozinha. A partir deste sábado, o preço médio do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), passará de R$ 3,60 para R$ 3,86 por quilo. Com isso, os 13 quilos necessários para encher um botijão terão o custo de R$ 50,15 nas refinarias. No caso do combustível, houve um reajuste de R$ 0,20 por litro, passando de R$ 2,78 para R$ 2,98. Em nota, a estatal destaca que este é o primeiro aumento da gasolina em 58 dias e afirma que a mudança é importante “para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras”.

Ainda de acordo com a Petrobras, os reajustes “refletem parte da elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo, impactados pela oferta limitada frente ao crescimento da demanda mundial, e da taxa de câmbio, dado o fortalecimento do dólar em âmbito global”. Na última semana, a estatal aumentou o preço do óleo diesel em 8,9%, no primeiro reajuste em 85 dias. A alta ocorre em meio a alta do valor do barril de petróleo no mercado internacional com a recuperação das maiores economias do mundo.