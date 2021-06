Petrobras anuncia nova redução no preço da gasolina

Combustível, que hoje custa R$ 2,59 por litro, passará a valer R$ 2,53 nas refinarias a partir deste sábado, 12

Fernanda Carvalho / Fotos Públicas/06.01.2017 Essa é a segunda vez que o combustível sofre redução nas refinarias desde o fim de março



A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 11, que o preço médio da gasolina nas refinarias vai sofrer uma nova redução a partir deste sábado, 12. O reajuste de 2,3% deve diminuir o valor atual de R$ 2,59 para R$ 2,53 por litro do combustível, mas o diesel deve continuar com o mesmo preço. Em nota, a estatal informou que tem como intuito evitar “o repasse imediato para os preços internos da volatilidade externa causada por eventos conjunturais” e que os preços nas refinarias continuam buscando equilíbrio com o mercado internacional, sofrendo reajustes para “competir de maneira eficiente e flexível”.

Não há expectativa, porém, de que esses valores sejam refletidos nas bombas dos consumidores finais. “Como a legislação brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, a mudança no preço final dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis. Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de etanol anidro, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos postos revendedores de combustíveis”, diz trecho da nota emitida pela Petrobras. Essa é a segunda vez que o combustível sofre redução nas refinarias desde o fim de março, quando a gasolina teve recuo de 4% no valor, equivalente a cerca de R$ 0,11.